Şenol Güneş, A Milli Takım'la 69. maçında
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile yarın oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 69. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 48'i resmi, 20'si özel 68 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 68 maçta, 32 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 103 gol attı, kalesinde 62 gole engel olamadı.
Güneş yönetiminde 49. resmi maç
A Milli Takım, Rusya karşılaşmasıyla Şenol Güneş yönetiminde 49. resmi maçına çıkacak.
Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 48 resmi maçın 27'sini kazandı, 9'unu yitirdi, 12'sinde ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 82 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 37 gol gördü.
Şenol Güneş ile 20 özel maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 20 de özel maç oynadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 20 özel maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.
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