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Spor
AA 11.07.2023 16:42

Selçuk Şahin kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istiyor

Son olarak İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapan Selçuk Şahin, yoluna birinci adam olarak devam etmek istediğini söyledi.

Selçuk Şahin kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istiyor
[Fotograf: AA]

Fenerbahçe formasıyla 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan eski milli futbolcu Selçuk Şahin, futbol kariyerini 2020'de Bursaspor'da noktaladı. Aynı yıl Fenerbahçe'ye takım koordinatörü olarak geri dönen Şahin, ardından İstanbul Başakşehir'de Emre Belözoğlu'nun ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldı.

Şahin, sezonun tamamlanmasıyla turuncu-lacivertlilerle yollarını ayırdı.

"Teknik direktörlük yapmak ve birinci adam olmak için bu işe başladım. Emre hoca ile konuşup kendi yoluma devam etmek istediğimi belirttim."

ok daha iyi yerlere geleceğine eminim"

Şahin, teknik adamlığa birlikte başladığı Emre Belözoğlu'nun geleceğini değerlendirdi.

"Emre Belözoğlu'nun çok daha iyi yerlere geleceğine eminim. Futbolcuyken de agresif bir tarafı vardı. Bu konuyu biraz ayarladığı an dünya çapında bir teknik direktör olmaya aday."

Selçuk Şahin, Fenerbahçe'nin başına geçen İsmail Kartal'ın ekibinde yer almayacağını aktardı.

"İsmail hoca gelmeden önce görüştüğüm dostlarım oldu. Bu konu gündeme geldi ama ben kariyerime teknik direktör olarak devam edeceğimi belirttim. İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin başarıya ulaşacağına ve iyi işler ortaya koyacağına inanıyorum."

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