Hatayspor kaleci Arel Ekinci ile profesyonel sözleşme imzaladı

İmza törenine, teknik direktör Volkan Demirel katıldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sözleşmenin ayrıntıları paylaşıldı.
"Altyapımızda forma giyen genç kalecimiz Arel Ekinci ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve kalecimizin ailesi katıldı. Ailemizin bir ferdi olan Arel’e profesyonel futbol hayatında sonsuz başarılar diliyoruz."
Altyapımızda forma giyen genç kalecimiz Arel Ekinci ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine Teknik Direktörümüz Volkan Demirel ve kalecimizin ailesi katıldı. Ailemizin bir ferdi olan Arel’e profesyonel futbol hayatında sonsuz başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/HpFEwDw4GT— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 11, 2023