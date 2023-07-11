Wimbledon'da favori tenisçiler çeyrek finale yükseldi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 8. gününde, 4. tur müsabakaları yapıldı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Alcaraz, İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-6, 6-3, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek son 8 tenisçi arasına kaldı.

Geç saat kısıtlaması nedeniyle maçı setlerde 2-0 öndeyken yarıda kalan dünya 2 numarası Novak Djokovic, 17 numaralı seribaşı Polonyalı Hubert Hurkacz'ı 3-1 (7-6, 7-6, 5-7, 6-4) yenerek çeyrek finalde 7 numaralı seribaşı Andrey Rublev'le eşleşti.

3 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev, ilk iki seti 6-4 ve 6-2 kazanarak 2-0 öne geçtiği mücadelede, rakibi Çek Jiri Lehecka'nın sakatlık nedeniyle çekilmesiyle çeyrek finale kaldı.

[Grafik: AA]

Tsitsipas elendi

Dünya 43 numarası Christopher Eubanks, 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas'ı 3-6, 7-6, 3-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup ederek günün sürprizini gerçekleştirdi. ABD'li tenisçi, çeyrek finalde Medvedev ile müsabakaya çıkacak.

6 numaralı seribaşı Holger Rune da Bulgar Grigor Dimitrov'u 3-6, 7-6, 7-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek tur biletini aldı. Danimarkalı tenisçi, çeyrek finalde Alcaraz'ın rakibi oldu.

[Grafik: AA]

Sabalenka, Rybakina ve Jabeur son 8'e kaldı

Tek kadınlarda, 2 numaralı seribaşı Belaruslu Sabalenka, Rus Ekaterina Alexandrova'yı 6-4 ve 6-0'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

Dünya 3 numarası Kazakistanlı Rybakina ise ilk sette 4-1 öndeyken Brezilyalı rakibi 13 numaralı seribaşı Beatriz Haddad Maia'nın çekilmesiyle çeyrek finale kaldı.

6 numaralı seribaşı Tunuslu Ons Jabeur, 9 numaralı seribaşı Çek Petra Kvitova'yı zorlanmadan 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek çeyrek finalde Rybakina ile eşleşti.

Elemelerden gelen henüz 16 yaşındaki genç tenisçi Rus Mirra Andreeva ise raketini fırlattığı için puan cezası aldığı mücadelede, 25 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys'e 2-1 yenilerek elendi. 3-6, 7-6 ve 6-2'lik setlerin ardından rakibini 2-1 mağlup eden Keys, çeyrek finalde Sabalenka ile karşılaşacak.