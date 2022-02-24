Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Schalke 04'ten Rusya tepkisi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Almanya İkinci Futbol Ligi (Bundesliga 2) ekiplerinden Schalke 04, formasında yer alan Rus enerji şirketi Gazprom'un reklamını kaldırdı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan son günlerdeki gelişmeler dikkate alındı.
Mavi beyazlı kulüp formasında yer alan Gazprom göğüs reklamının kaldırdı ve bunun yerine Schalke 04 yazacağını duyurdu.
Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild de dünkü haberinde, Schalke 04 formasının üzerindeki Gazprom reklamını "Ukrayna için özgürlük" yazısıyla kapatmıştı.
Mit Blick auf die Ereignisse, Entwicklung und Zuspitzung der vergangenen Tage: #S04 nimmt GAZPROM-Schriftzug von Trikots.— FC Schalke 04 (@s04) February 24, 2022
Son Haberler
- 18:33
- 18:21
- 18:18
- 18:17
- 18:27
Sıradaki Haber
Olimpiyat halkaları şampiyon Mete Gazoz'un yüzük parmağında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz