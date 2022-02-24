Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan son günlerdeki gelişmeler dikkate alındı.

Mavi beyazlı kulüp formasında yer alan Gazprom göğüs reklamının kaldırdı ve bunun yerine Schalke 04 yazacağını duyurdu.

Almanya'nın yüksek tirajlı gazetesi Bild de dünkü haberinde, Schalke 04 formasının üzerindeki Gazprom reklamını "Ukrayna için özgürlük" yazısıyla kapatmıştı.