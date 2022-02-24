Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Olimpiyat halkaları şampiyon Mete Gazoz'un yüzük parmağında
Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, üzerinde olimpiyat oyunlarının simgesi halkalar bulunan yüzük takıyor.
Mete Gazoz, yüzüğü Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde yaptırdığını belirtti. Gazoz, yüzüğünü çok beğendiğini ve severek taşıdığını dile getirdi.
"Olimpiyatların simgesini taşıyan bir şey istiyordum. Dövme de var bende ama yüzük çok daha dikkat çekiyor. Yüzüğüm çok güzel oldu. Herkes Tokyo'da birinci olduktan sonra Tokyo'da verildi sanıyor ama ben öncesinde istedim ve yaptırdım. Ama sonrasında şampiyonluk yüzüğü gibi oldu."
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