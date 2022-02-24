Mete Gazoz, yüzüğü Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde yaptırdığını belirtti. Gazoz, yüzüğünü çok beğendiğini ve severek taşıdığını dile getirdi.

"Olimpiyatların simgesini taşıyan bir şey istiyordum. Dövme de var bende ama yüzük çok daha dikkat çekiyor. Yüzüğüm çok güzel oldu. Herkes Tokyo'da birinci olduktan sonra Tokyo'da verildi sanıyor ama ben öncesinde istedim ve yaptırdım. Ama sonrasında şampiyonluk yüzüğü gibi oldu."