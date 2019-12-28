Süper Lig’in 17. haftasında MKE Ankaragücü sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

Mücadelede konuk ekip 10. dakikada Mustafa Yumlu ve 45+1. dakikalarda Rodallega’nın golleriyle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi ekipte 57. dakikada oyuna dahil olan Scarione 66. ve 84. dakikada attığı gollerle skoru belirledi: 2-2.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 12'ye, Yukatel Denizlispor ise 22'ye çıkarttı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

10. dakikada Yukatel Denizlispor'da Barrow'un ayağıyla müdahalesinde Cebrail Karayel yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Arda Kardeşler, Barrow'a kırmızı kart gösterdi.

19. dakikada Sedat Ağçay'ın sağdan ortasında, Faty'nin penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

GOL: 22. dakikada konuk ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun sağ köşe bayrağına yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta, Mustafa Yumlu kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

35. dakikada sağ kanatta son çizgiye inen Kitsiou, rakibinden sıyrıldıktan sonra yakın direğe doğru ortasını yaptı. Müsait durumdaki Jamaikalı futbolcu Orgill'in vuruşunda top auta gitti.

GOL: 45+1. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega, ön direkte topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Yukatel Denizlispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Pinto’nun pasında ceza sahasında topla buluşan Kitsiou şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

60. dakikada Scarione’nin kullandığı köşe vuruşunda kaleci Stackhowiak çift yumrukla topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ceza sahası içerisinde Kitsiou önüne düşen topta şutunu çekti, top üstten auta çıktı.

63. dakikada sol kanattan Pinto topu ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Orgill bekletmeden şutunu çekti, top üst direğe çarparak auta çıktı.

GOL: 66. dakikada Ankaragücü farkı 1’e indirdi. Sol kanatta topla buluşan Scarione çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

78. dakikada Pazdan’ın savunmadaki hatasında topu önünde bulan Rodallega kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topu dışarı gönderdi.

GOL: 84. dakikada Pinto’nun pasında ceza sahası yayında topla buluşan Scarione uzaktan şutunu çekti. Kaleye giden topa Stackhowiak müdahale edemedi ve top ağlarla buluştu. 2-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Ankaragücü sahasında Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Candaş Elbil, Bilal Gölen

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Alihan Kubalas (Dk. 57 Scarione), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 81 Sadaev), Faty, Kitsiou, Canteros (Dk. 55 Aydın Karabulut), İlhan Parlak, Orgill.

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru (Dk. 63 Sapunaru), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Sackey (Dk. 87 Mbamba), Murawski, Sacko (Dk. 74 Estupinan), Aissati, Barrow, Rodallega.

Goller: Dk. 22 Mustafa Yumlu, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor), Dk. 66 ve 84 Scarione (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kart: Dk. 10 Barrow (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Alihan Kubalas, Dk. 44 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 81 Murawski (Yukatel Denizlispor)

Kaynak: AA