Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şaziye Erdoğan'dan bronz madalya
[Fotoğraf: AA]
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda yarışan milli halterci Şaziye Erdoğan, silkmede 97 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.
3-11 Nisan tarihleri arasında Rusya’nın Moskova şehrinde başlayan Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'na 40 ülkeden 348 sporcu katılıyor.
Milli halterci Şaziye Erdoğan, Avrupa Halter Şampiyonası’nda bronz madalya kazandı.
Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, şampiyonanın ilk gününde podyuma çıktı.
[Fotoğraf: AA]
2019 yılında dünya şampiyonluğuna ulaşan Şaziye, silkmede 97 kiloluk derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
Aynı kiloda yarışan diğer milli sporcu Nida Karasakal ise madalya elde edemedi.
Etiketler: Halter
Sıradaki Haber
2020 İspanya Kral Kupası Real Sociedad'ın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz