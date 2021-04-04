Haber Giriş: 4 Nisan 2021 Pazar 00:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çağlar Söyüncü koronavirüse yakalandı
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Rodgers, 2-0 kaybettikleri Manchester City maçının ardından yaptığı açıklamada, Çağlar'ın koronavirüs nedeniyle kadroda yer almadığını belirterek, "Şu anda kendisini iyi hissediyor. Ne zaman geri döneceğini görmek için süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kuzey İrlandalı teknik adam, Türkiye'de bulunan Çağlar'ın durumuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile temas halinde olduklarını da kaydetti.
Etiketler: Koronavirüs A Milli Futbol Takımı İngiltere
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