Haber Giriş: 3 Nisan 2021 Cumartesi 21:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayern Münih tek golle kazandı
[Fotoğraf: AP]
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, en yakın takipçisi Leipzig’i deplasmanda 1-0 yendi.
Bayern Münih, Bundesliga’nın 27. haftasında Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu.
Bavyera ekibi 38. dakikada Leon Goretzka’nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Böylelikle puanını 64’e çıkaran lider Bayern Münih şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.
Leipzig ise liderin 7 puan gerisinde 57 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Son Haberler
- 23:00
- 23:19
- 23:12
- 22:01
- 21:49
Sıradaki Haber
Manchester City liderliğini sürdürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz