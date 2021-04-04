Yeni tip koronavirüsten (COVID-19) dolayı, her iki kulübün maçın taraftarlı oynanması için anlaşmasıyla geçen yıl oynanmayan final, tüm girişimlere rağmen salgının yoğunluğunun devam etmesi nedeniyle seyirci alınmadan organize edildi.

Sevilla'nın La Cartuja Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

[Fotoğraf: Reuters]

İkinci yarı daha fazla risk alan ve gol arayan Real Sociedad, 63. dakikada Mikel Oyarzabal'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Avantajını maçın sonuna kadar devam ettiren Real Sociedad, 34 yıl aradan sonra tarihinde 3. kez kupanın sahibi oldu.

Real Sociedad, kupayı Kral 6. Felipe'nin elinden aldı.

Diğer yandan Kral Kupası tarihinde ilk kez, Bask bölgesinin iki takımı finalde karşı karşıya geldi.

[Fotoğraf: Reuters]

Kral Kupası'nı şimdiye kadar 23 kez kazanan Athletic Bilbao, bu sezon da finale kalmayı başarmıştı.

İspanya Kral Kupası'nda bu sezonun finali, 17 Nisan'da Barcelona ile Athletic Bilbao arasında oynanacak.