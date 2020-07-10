Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Şanlıurfaspor da ligden çekildi
Ankara Demirspor'un ardından TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor da ligden çekildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuzun matematiksel olarak 3. Lige düştüğü için küme düşürüldüğü belirtildi. 2. Lig'de tüm maçlarını kazansa dahi küme düşecek Niğde Belediyespor'u niye düşürmediniz? Şanlıurfaspor düşmanları sevinebilir. Şanlıurfaspor yok artık." ifadeleri kullanıldı.
Türk spor kamuoyuna önemle duyurulur pic.twitter.com/XbvwB7AGtY— Şanlıurfaspor (@Sanliurfaspor) July 10, 2020
Etiketler: son dakika ankara demirspor TFF 2. Lig ŞanlıurfaspoSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 19:47
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