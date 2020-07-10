Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuzun matematiksel olarak 3. Lige düştüğü için küme düşürüldüğü belirtildi. 2. Lig'de tüm maçlarını kazansa dahi küme düşecek Niğde Belediyespor'u niye düşürmediniz? Şanlıurfaspor düşmanları sevinebilir. Şanlıurfaspor yok artık." ifadeleri kullanıldı.

Türk spor kamuoyuna önemle duyurulur pic.twitter.com/XbvwB7AGtY — Şanlıurfaspor (@Sanliurfaspor) July 10, 2020