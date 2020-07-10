Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara Demirspor TFF 2. Lig'den çekildi
TFF 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekilerek play-off maçlarına çıkmama kararı aldığını duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun alt liglerle ilgili verdiği şampiyonluk ve play-off kararına tepki gösteren Ankara Demirspor flaş bir karar aldı.
TFF 2.Lig Play-off’larında yer alan Ankara Demirspor ligden çekildiğini açıkladı.
Başkent ekibi açıklamasında ''TFF'nin doğru bulmadığımız kararları nedeniyle ligden çekiliyor, profesyonel futbol şubemizi kapatıyoruz.'' ifadelerini kullandı.
TÜRK SPOR KAMOYUNA DUYURULUR pic.twitter.com/4ExjrlBmnX— Ankara Demirspor (@demirsporankara) July 10, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 17:13
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