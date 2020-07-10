Türkiye Futbol Federasyonu'nun alt liglerle ilgili verdiği şampiyonluk ve play-off kararına tepki gösteren Ankara Demirspor flaş bir karar aldı.

TFF 2.Lig Play-off’larında yer alan Ankara Demirspor ligden çekildiğini açıkladı.

Başkent ekibi açıklamasında ''TFF'nin doğru bulmadığımız kararları nedeniyle ligden çekiliyor, profesyonel futbol şubemizi kapatıyoruz.'' ifadelerini kullandı.