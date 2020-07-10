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Koronavirüs nedeniyle bir takım daha MLS'ten çekildi
Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Nashville, kulüpteki koronavirüs vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, toplamda 9 futbolcunun koronavirüse yakalanması sonucu takımın turnuvadan çekilmesine karar verildiği belirtildi.
Nashville, 10 futbolcusunda koronavirüs tespit edilen Dallas'ın ardından turnuvadan çekilen ikinci takım oldu.
Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan MLS, dün başlayan farklı formattaki turnuvayla yeniden start almıştı.
Etiketler: amerikan birinci futbol ligi mls NashvilleSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 16:49
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