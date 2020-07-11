Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet yüzü göremeyen Göztepe evinde Gençlerbirliği karşısında da mağlup oldu. 1-3.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçın 33. dakikasında Sio konuk takım adına perdeyi açarken, ilk yarının uzatma dakikalarında Stancu farkı ikiye çıkardı. 0-2.

Sessegnon 75'te penaltı golüyle galibiyeti perçinleyen isim olurken, 90'da Göztepe adına Alpaslan ağları havalandırdı.

Bu sonuçla Göztepe 39 puanda kalırken, Gençlerbirliği ise 36 puana yükselip kümede kalma yolunda derin bir nefes aldı.

Bu sezon 14 gole ulaşan Gençlerbirliği'nin Rumen forveti Stancu, kariyer rekoru kurdu.

Ligin ilk devresinde oynanan karşılaşmayı Göztepe 3-1 kazanmıştı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 4. dakikasında Yalçın Kayan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanındaki Wilczek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ta kaldı.

28. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin yaptığı ortada kale çizgisi yakınında Wilczek'in vuruşunda kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

GOL - 33. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun pasıyla ceza sahası dışı sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Sio'nun şutunda, kaleci Göktuğ'un elinden kaçan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

41. dakikada sağ kanattan Castro'nun yaptığı ortada arka tarafta Yalçın'ın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Ertaç kurtardı.

GOL - 45+3. dakikada sağ kanattan Candeias'ın yaptığı ortada ceza alanı içindeki Stancu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti: 0-2.

Müsabakanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 61. dakikasında sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Napoleoni'nin şutunda top kaleci Ertaç'ta kaldı.

GOL - 73. dakikada hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahası içinde Alpaslan Öztürk'le Stancu'nun mücadelesinde Stancu'nun yerde kalmasına hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi. 75. dakikada atışı kullanan Sessegnon topu ağlara gönderdi: 0-3.

GOL - 90. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Alpaslan Öztürk'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3.

Müsabaka Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli (Dk. 69 Lamine Gassama), Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Yalçın Kayan (Dk. 46 Stefano Napoleoni), Soner Aydoğdu, Poko (Dk. 83 Celso Borges), Tripic (Dk. 83 Kerem Atakan Kesgin), Castro (Dk. 58 Marcio Mossoro), Wilczek

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç (Dk. 88 Ahmet Oğuz), Ramos, Toure, Polomat, Sio (Dk. 64 Mats Seuntjens), Berat Özdemir, Soner Dikmen, Candeias (Dk. 88 Rahmetullah Berişbe), Sefa Yılmaz (Dk. 16 Sessegnon), Stancu (Dk. 88 İlker Karakaş)

Goller: Dk. 33 Sio, Dk. 45+3 Stancu, Dk. 75 Stephane Sessegnon (penaltıdan)(Gençlerbirliği), Dk. 90 Alpaslan Öztürk (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 36 Soner Aydoğdu, Dk. 78 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 76 Mats Seuntjens (Gençlerbirliği)

[Fotoğraf: DHA]

İlhan Palut: Taraftarımızı sevindiremediğimiz için üzgünüz"

Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, müsabakanın ilk yarısının planladıkları şekilde devam ettiğini ancak 33. dakikada yedikleri kötü bir golle geriye düştüklerini belirtti.

Palut, ilk yarının kalan dakikalarında rakip yarı sahada girişimlerinin devam etmesine rağmen rakiplerinin ilk yarıyı 2-0 önde tamamladığını söyledi.

"İkinci yarı sağlık olarak yüzde 100 olmamasına rağmen Napoleoni hamlesi ile hücumsal etkinliğimizi arttırmak istedik. Bu sefer aldığımız risklerden ötürü oyun geçiş oyununa döndü ve oyun disiplininden koptuğumuz anlar oldu. Buna rağmen rakip ceza sahasında girişimlerimiz sürdü ama son vuruşu yapamadık. İstemediğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. İçinde bulunduğumuz sürece alacağımız galibiyetle son vermek istiyorduk ama bunu başaramadığımız ve taraftarımızı sevindiremediğimiz için üzgünüz."

Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımı kutluyorum

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, ilk golde şanslı olduklarını kaydetti.

"Göktuğ'un topu elinden kaçırması bizim adımıza şanstı. Bu golden sonra oyunu daha kontrollü olarak sürdürmemizi sağladı. İyi oyundan ziyade stratejik hamleler yapmak ve oyunlar oynamak gerekiyor. Bugün önemli olan 3 puanı almaktı. Bunda da başarılı olduk. Oyuncularımı kutluyorum. Sıcak hava ve neme rağmen kararlılıkla ve fedakarlıkla maçın sonuna kadar o mücadeleyi gösterdiler."

Yeni yabancı oyuncu kuralı

Hamzaoğlu, yeni sezonun 11 Eylül'de başlamasının normal ve doğru olduğunu söyledi. Hamzaoğlu, yabancı kuralının "çocuk oyuncağına dönüştüğünü" ifade etti.

"Her sene bir şeyler yapıyoruz.Önce düşünüp sonra hareket etmeyi sevmiyoruz. 2-3 gün üzerinde dursak daha sağlıklı şeyler çıkabilir. Hep bir şeyleri değiştiriyoruz. Sınırlamalara karşıyım. Eliniz rahat olmalı, iyi oyuncu varsa almalısınız. Önemli olan yabancının sayısı, sınırlaması değil, bunu çözemiyoruz. Burada sorun kulüplerin imkanlarını maalesef çok kötü şekilde kullanan hem yönetimler hem teknik heyetler, yabancı sınırlaması filan değil. 10 lira kazanırken, 100 lira harcamak mantık dışı."

Hamzaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonunun kulüplere ekstra destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Batan batsın, doğru işler yapanlar kalsın." ifadesini kullandı.