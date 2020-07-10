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TFF açıkladı: Üst klasman bir hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), üst klasman bir hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada, hakemin dün gerçekleştirilen rutin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
Semptom göstermedi
"Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır. 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir."
Etiketler: son dakika tff hakem pozitif koronavirüsSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 14:42
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