Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk yarısını en iyi şekilde tamamlamak istediklerini kaydetti.

Eroğlu, Samsunspor'un hem içeride hem dışarıda her takımı yenebilecek güçte olduğunu ifade etti.

"Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Bu süreç bizim için özellikle çok değerli ve önemli. Şu an baktığınızda biraz geriden geldik. Yokuş tırmanır gibiydik. Son 4 maça girerken avantajlı gibi giriyoruz ama hiçbir müsabaka oynanmadan kazanılmıyor. Üç maç içeride oynayacağız, bir maç deplasmanda oynayacağız. Kazandığımız takdirde önemli bir noktaya geleceğiz."

[Fotoğraf: İHA / Yılport Samsunspot Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu]

Eroğlu, Altaş Denizlispor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerine işaret etti.

"Rakibimiz son haftalarda hoca değişikliğinden sonra 4 puan aldı. Kendi sahamızda oynuyoruz. Oyuncularımla paylaştım. Rakip kim olursa olsun bizim ne yapacağımız çok önemli. Taraftarımızın önünde, onların coşkusuyla hem oyun hem de skor anlamında iyi netice alma hedefindeyiz. Kazandığımız takdirde üst sıralara tırmanışımızı hızlandıracağız. Bizim için avantaj olacak ama hiçbir maç kolay değil. Bu maç da kolay olmayacak. Hafta başından beri maçın önemiyle ilgili oyuncularımızla hem zihinsel hem taktiksel hem de fiziksel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız 3 puanla ayrılmak."

Eroğlu, sakat futbolcuların son durumunu da değerlendirdi.

"Yusuf Abdioğlu aramıza katıldı. Fiziksel olarak biraz eksiği var. Bu hafta da antrenmanlarda birlikteydik. Onun iyileşme süreci tamamlandı, sadece fiziksel olarak yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Fofana bireysel antrenmanlarını hızlandırdı. Daha takım antrenmanlarına girmedi. Yusuf Emre Gültekin önümüzdeki hafta bizimle birlikte olacak. Şener Kaya ile Sarp Ekinci aramıza katıldı. Osman Çelik'in de ayağında bir ağrı vardı. Yaşanan sakatlıklar ister istemez takımda oyuncuların geliş ve gidişlerine neden oluyor ama her zaman oyun sistemimizin bizi ayakta tutacağını, başarıya giderken de her oyuncunun katkısının bizim için önemli olacağını biliyoruz. Her oyuncuyu geliştirmemiz gerektiğinin farkındayız. Hedefe giderken sistemin başarısıyla sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum."