Bakanlığın merkez binasında gerçekleştirilen kabulde AK Parti Sakarya Milletvekili ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da yer aldı.

Bakan Kasapoğlu, sporcuların Türkiye'nin gurur vesilesi olduğunu belirtti.

"Dünyanın birçok tarafında şanlı bayrağımızı göklere çıkaran, hepimizi gururlandıran bir sporcu profilimiz var. Motor sporlarında her geçen gün yükselen bir grafik ve başarı tablosu var. Tüm sporcu arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum. Kendi kategorilerinde Toprak 2022'yi ikincilikle tamamladı. Geçen yılın dünya şampiyonuydu. Can sezonu üçüncülükle bitirdi. Deniz de ülkemizi dünyanın 20 farklı pistinde temsil etti ve 3 kupa kazandırdı. Bahattin 2022'yi Avrupa şampiyonu olarak tamamladı ve bunu başaran ilk Türk sporcu olarak tarih yazdı. Tüm bu çalışmalar başarı ve gururla sonuçlandı. Bu sporcular, dünyanın en önde gelen pilotları arasında."

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bakanlık olarak her branşa destek verdiklerini vurguladı.

"Bu desteklerimizi artırarak sporcularımızın ve sporun yanında olmaya devam edeceğiz. Türkiye sportif performansta ve spor turizminde hedeflerini gerçekleştirirken, daha büyük hedeflere de yürüyor."

Kasapoğlu, milli motosikletçilerin her türlü övgüyü hak ettiğini vurguladı.

"Sporcularımız ülkemiz için gurur, gelecek nesil için de adeta bir rol modeldir. Yakın gelecekte daha büyük başarılar ve önemli rekorlar onlarla birlikte ülkemiz için gurur olacaktır. Bugüne kadarki çabaları için değerli sporcularımıza ve katkılarından dolayı Kenan Bey'e teşekkür ediyorum."

Kenan Sofuoğlu: Başarılı sporcularımız var

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Sofuoğlu, motor sporlarında Türkiye'de taşların henüz yerine oturmadığını, bu yüzden de sponsor bulmakta zorlandıklarını anlattı.

"Dünyanın belki de en pahalı spor dallarından birini yapıyoruz. Gerçekten başarılı sporcularımız var. 5 farklı kategori var ve 4'ünde birer sporcumuz mevcut. Bundan 20 sene önce konuşulabilecek bir şey değildi bu. Kariyerime başladığımda bu işi yapan insanlar uzaylı gibiydi. İşte bu kadar uzaktık. Geçen 20 yılda o kadar geliştik ki kariyerim yükseldikçe etrafımda motor sporlarına ilgi duyan çocuklar yetişmeye başladı. Bizden daha yetenekli çocuklar olduğunu gördüm. Sponsor bulmak zor olduğu için hep Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın kapısını çaldım. Cumhurbaşkanı'mıza da durumu anlattım. Sayın Bakan'ımızla birlikte Toprak'a yaptığımız yatırımlar, bize kısa sürede dünya şampiyonluğu olarak döndü. Bu başarıların hepsinde başta devletimiz ve bakanlığımızın yanımızda olmasının büyük etkisi var."