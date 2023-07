Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Middlesbrough forması giyen İngiliz defans oyuncusu Marc Bola ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

25 yaşındaki defans oyuncu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Samsunspor Ailemize Hoş Geldin Marc Bola!







Welcome to our Samsunspor family Marc Bola!



