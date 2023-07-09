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Spor
AA 09.07.2023 19:20

Kırıkkale'de pedallar sağlık için çevrildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde belediye tarafından "Sağlık İçin Pedalla" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de pedallar sağlık için çevrildi
[Fotograf: AA]

Yahşihan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacıbey Mahallesi 362. Sokak'tan başlayan 5 kilometrelik parkurda, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da vatandaşlarla pedal çevirdi.

Etkinlik kapsamında, 3 dönem üst üste 6 takdir belgesi alan ve belediyeye başvuran öğrencilere bisiklet, katılımcılara da tişört ile şapka hediye edildi.

Kırıkkale'de pedallar sağlık için çevrildi

Belediye Başkanı Türkyılmaz, sağlıklı nesillerin yetişmesi ve bireylerinin sporu sevmesi amacıyla düzenledikleri etkinliğe katılanlara teşekkür etti.

Takdir belgesi alan öğrencileri kutlayan Türkyılmaz, öğrencilere derslerine çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Etkinliğe, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Turgay Sarıaydın da katıldı.

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