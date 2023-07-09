Trabzonsporlu Fernandez'in sağlık durumu belli oldu

Yeni sezon kampını Slovenya'da sürdüren Trabzonspor'un dün Hajduk Split ile oynadığı hazırlık maçında Joaquin Fernandez, golü önlemeye çalışırken bacağını kale direğine çarparak sakatlanmıştı.

Kulüp sağlık kurulu başkanı Ahmet Beşir, Joaquin Fernandez’in durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

"Hajduk Split hazırlık karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Joaquin Fernandez'in yapılan muayene ile görüntülemelerinde, travmaya bağlı sol kaval kemiğinde ödem ve diz eklemi içerisinde minimal kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."