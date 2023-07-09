Pendikspor Tzavellas'ı transfer etti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Pendikspor'umuz, Yunanistan'ın AEK takımından tecrübeli stoper Georgios Tzavellas'ı renklerine bağladı." ifadeleri kullanıldı.
35 yaşındaki oyuncu, 2017-2021 yıllarında Alanyaspor'da da forma giymişti.
Georgios Tzavellas Pendiksporumuz'da!— Pendikspor (@PendiksporK) July 9, 2023
Pendikspor'umuz, Yunanistan'ın AEK takımından tecrübeli stoper Georgios Tzavellas'ı renklerine bağladı.
Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας!#ŞampiyonPendikspor pic.twitter.com/uFHAXAby5C