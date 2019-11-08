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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo08 Kasım 2019 Cuma 14:53 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 14:55
Galatasaray maçında hat-trick yapan ve bir de asiste imza atan Real Madrid'in 2001 doğumlu Brezilyalı oyuncusu Rodrygo, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
Real Madrid'in 2001 doğumlu Brezilyalı oyuncusu Rodrygo, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
Teenage sensation @RodrygoGoes takes this week's award!#UCL | #POTW | @FTBSantander pic.twitter.com/OSjk2G4f5d— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 8, 2019
Kaynak: TRT Spor
Etiketler: şampiyonlar ligi Rodrygo