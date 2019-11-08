Spor

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu Rodrygo

08 Kasım 2019 Cuma 14:53 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 14:55

Galatasaray maçında hat-trick yapan ve bir de asiste imza atan Real Madrid'in 2001 doğumlu Brezilyalı oyuncusu Rodrygo, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.