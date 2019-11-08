Kastamonu Belediyesi, Avrupa Hentbol Federasyonu Kupası'na odaklandı. Gruplara kalabilmek için 3'üncü eleme turunda Macaristan'ın Vaci takımı ile karşılaşacak kırmızı siyahlılar, sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kastamonu ekibi, rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Takımın kalecisi Anca Rombescu, maça çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Takımın en genç oyuncusu Birgül Tuzsuz ise çok istekli bir takım olduklarını söyledi.

Saat 15.00'te başlayacak Kastamonu Belediyesi - Vaci maçı, TRT SPOR2'den canlı yayınlanacak.

Kaynak: TRT SPOR