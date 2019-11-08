İngiltere Premier Lig'de heyecan, 12'inci hafta maçlarıyla devam ediyor.

Futbolseverler her hafta büyük mücadeleye sahne olan lige, TRT SPOR ekranlarında tanıklık etmeyi sürdürüyor.

Cenk Tosunlu Everton, bu hafta Southampton'a konuk olacak

Geçtiğimiz hafta Tottenham'a attığı golle moral bulan ve takımına bir puan kazandıran milli futbolcu, formunu sürdürmek istiyor.

Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak bu önemli karşılaşma, TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.

Wolverhampton – Aston Villa maçı da TRT SPOR’da

İngiltere'nin en üst düzey liginde pazar günü ise üç maç oynanacak.

Saat 17.00'de başlayacak Wolverhampton - Aston Villa mücadelesi TRT SPOR'dan sporseverlerle buluşacak.

Lige istediği gibi giriş yapamayan iki ekip de kazanarak rahat bir nefes almak isteyecek.

Kaynak: TRT SPOR