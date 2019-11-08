Koreliler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kullanılacak imparatorluk bayrağına ilişkin protestolarını sürdürüyor.

Koreliler, Japonya'nın 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış ve kapanış törenlerinde sergileyeceği 'Yükselen Güneş Bayrağının' kullanılmasını istemiyor.

New York'ta yaşayan Koreliler, Times Meydanı'nda bir araya gelerek, Japonya'nın kararını protesto etti. Koreliler bayrağı, Japonya’nın 20'nci yüzyılın ilk yarısındaki militarizminin ve emperyal yayılmacılığının sembolü olarak görüyor.

Bayrağın kullanılmasının yasaklanmasını isteyen Koreliler, o dönemin üniformalarını andıran kıyafetlerle yarışlara gelecek izleyicilerin, tören ve müsabaka merkezlerine girmelerine izin verilmemesini de istiyor.

Kaynak: TRT SPOR

