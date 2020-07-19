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Şampiyon Medipol Başakşehir
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonunun şampiyonu Medipol Başakşehir oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan adını 2014'te İstanbul Başakşehir olarak değiştiren ve belediyeden ayrılarak yoluna devam eden kulüp, ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Altıncı farklı şampiyon
Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinin 6. şampiyonu olarak da adını Türk futbol tarihine yazdırdı.
Süper Lig'in 61 yıllık tarihinde bugüne kadar yalnızca 5 farklı takım şampiyonluk sevinci yaşadı.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor, şampiyonluğa uzanan takımlar olmuştu. Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de bu unvana sahip 6. takım oldu.
Etiketler: süper lig şampiyon Medipol Başakşehir futbol cemil usta sezonuSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 23:01
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