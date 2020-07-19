Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e kutlama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir’i tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajları paylaştı.
İletisinde "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer veren Erdoğan sonraki paylaşımına şunları kaydetti:
"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."
Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 19, 2020
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