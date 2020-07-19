Haber Giriş: Kaynak: AA
Başakşehir-Kayserispor maçında stat elektrikleri kesildi
Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor arasında oynanan mücadelenin ikinci yarısı devam ederken stat elektrikleri kesildi.
Turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğü ile devam eden karşılaşmanın 66. dakikasında stat elektrikleri bir anda kesildi.
Kesintinin ardından futbolcular saha kenarında beklerken oyun yaklaşık 10 dakikadır duruyor.
Etiketler: süper lig Medipol Başakşehir Hes Kablo Kayserispor stat elektrikSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 22:44
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