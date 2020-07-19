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Ayhancan Güven Macaristan'da ikinci oldu
Türkiye'nin öne çıkan motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020'nin 3. yarışı olan Macaristan Grand Prix'inde 2. oldu.
Red Bull açıklamasına göre, Ayhancan Güven, Porsche Mobil 1 Supercup 2020 sezonun 3. yarışında iyi bir performans ortaya koydu.
Macaristan Grand Prix'sinde piste çıkan Güven, 2. cepten başladığı yarışta bitiş çizgisinden de 2. sırada geçmeyi başardı.
Hungaroring'deki mücadele sonunda üst üste 2. kez podyuma çıkan Güven, sürücüler klasmanında da 2. sıraya yükseldi.
Porsche Mobil 1 Supercup 4. yarışı Büyük Britanya'da gerçekleştirilecek.
Silverstone'da gerçekleştirilecek yarış, 2 Ağustos'ta düzenlenecek.
Etiketler: Ayhancan Güven Macaristan Grand PrixSon Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 16:59
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