Avrupa'da yine Rıza Kayaalp rüzgarı esti.

Güreş tarihine 10'uncu kez adını yazdırdı. İstiklal Marşını tüm dünyaya bir kez daha dinletti. Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda yine tarih yazdı.

Polonya'da düzenlenen Grekoromen stil 130 kilo finalinde, Gürcü Lakobi Kajaia'yi 3-1 mağlup ederek 10'uncu kez Avrupa şampiyonu oldu.

İlk tebrik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Şampiyonu ilk tebrik eden isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şampiyonun sevincine ortak olan Erdoğan, 11'inci Avrupa şampiyonluğunun da sözünü aldı.

Baba evinde şampiyonluk sevinci

Milli sporcu, minderde mücadele ederken, ailesi de o anları, Yozgat'taki evlerinde takip etti.

Karşılaşmayı büyük bir heyecan içinde seyreden aile üyeleri, milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Finalde son düdüğünün çalınmasıyla birlikte milli güreşçinin ailesi büyük sevinç yaşadı.

Kızının mutluluğunu paylaştı

Milli sporcunun Ankara'daki kızı Ay Vera Kayaalp'in sevinci de kameralara böyle yansıdı. Kayaalp'in sosyal medyadan paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.

Şampiyon güreşçi duygularını TRT Haber'e anlattı

Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp, TRT Haber'de yaşadığı başarının detaylarını anlattı.

"Hedefe kilitlenmek başarıyı getiriyor. Ülkeme yeni başarılar kazandırma isteğiyle 10 şampiyonluk geldi. Cumhurbaşkanımızın araması beni çok mutlu etti. Hedef olimpiyat şampiyonluğu."