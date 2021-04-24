Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rıza Kayaalp'ten 10. Avrupa şampiyonluğu
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Gürcü Iakobi Kajaia'yı yenerek kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.
RIZA KAYAALP TARİH YAZIYOR!— TRT SPOR2 (@trtspor2) April 24, 2021
. KEZ AVRUPA GÜREŞ ŞAMPİYONU! pic.twitter.com/M1HjDHT9Cc
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