Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Cenk Tosun'un sakatlıkları sonrasında elinde forvet orijinli futbolcusu kalmayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, siyah-beyazlı takımın ileri ucunda Gökhan Töre'ye forma verdi.

Bu sezon ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Gökhan Töre, ligdeki son golünü siyah-beyazlıların Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı ve 4-2 kazandığı maçta kaydetmişti.

Tecrübeli oyuncu, MKE Ankaragücü maçında başkent ekibinin kazandığı son penaltıya sebep olmuştu.

Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik

Sergen Yalçın, ligde son oynadıkları Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı oyuncuların yaşadığı sakatlık sorunları nedeniyle kadro kurmakta güçlük çeken Yalçın, cezalı Welinton'un yerine Francisco Montero'yu görevlendirdi.

Defans kurgusunda zorunlu değişiklik yapmak zorunda kalan Yalçın, orta sahada Dorukhan Toköz'ün yerine Adem Ljajic'i, bugün sakatlığı açıklanan ve maç kadrosundan çıkarılan Atiba Hutchinson'ın yerine Necip Uysal'ı, Cyle Larin'in yokluğunda da Georges-Kevin N'Koudou'yu sahaya sürdü.

Vincent Aboubakar'ın yerine de forvette Gökhan Töre görev yaptı.

Montero 13 maç sonra ilk 11'de

Siyah-beyazlı ekibin İspanyol savunma oyuncusu Francisco Montero, 13 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Montero, en son 22. haftada oynanan ve siyah-beyazlı ekibin 2-1 kaybettiği Trabzonspor maçında 11'de görev yapmıştı.

Trabzonspor maçının ardından sadece Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında süre alan Montero, 90. dakikada Larin'in yerine oyuna dahil olmuştu.

Üç oyuncu kart ceza sınırında

Siyah-beyazlılarda 3 oyuncu, karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıktı.

Üçer sarı kartı bulunan Valentin Rosier, Necip Uysal ve Dorukhan Toköz, bu mücadelede de kart görmeleri halinde 38'inci haftada Çaykur Rizespor ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Kart ceza sınırında olan Atiba Hutchinson ve Cyle Larin, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

Tuncay Becedek için saygı duruşu

Dün hayatını kaybeden Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Tuncay Becedek için karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Becedek, 1962-1964 yıllarında sarı-lacivertli formayı giymişti.