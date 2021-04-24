Vodafone Park Stadı'nda oynanan kritik mücadelede Beşiktaş liderliğini sürdürdü.

Beşiktaş'ın gollerini 4. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal, 13. ve 65. dakikalarda Kevin N'Koudou ağlarla buluşturdu.

Ligde 3 hafta sonra kazanan Beşiktaş, 75 puana yükseldi.

Kayserispor'un golünü 6. dakikada Pedro Henrique kaydetti. Küme düşme hattından çıkamayan Hes Kablo Kayserispor ise 35 puanda kaldı.

Siyah-beyazlılarda, Valentin Rosier ile Necip Uysal gördükleri sarı kartlardan dolayı cezalı duruma düştü. Oyuncular Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 4. dakikada Gökhan Töre'nin pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Ljajic'e Kvrzic'in yaptığı müdahalenin ardından maçın hakemi Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

GOL - 6. dakikada Hes Kablo Kayserispor'un beraberlik golü geldi. Alibec'in soldan ortaladığı topa ceza sahasında Pedro Henrique gelişine düzgün vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

[Fotoğraf: AA]

GOL - 13. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Ljajic, soldan bindirme yapan N'Koudou'ya pasını verdi. N'Koudou dar açıda olmasına rağmen sert bir şutla topu filelere yolladı. 2-1

19. dakikada sağdan kullanılan köşe atışında De Souza'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

36. dakikada seri paslarla Kayserispor ceza alanına sokulan Beşiktaş'ta Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Doğan Alemdar'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 65. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ghezzal'ın ceza yayının gerisinden ortasında N'Koudou'nun arka direkte bekletmeden ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, N'Sakala, De Souza, Ghezzal, Necip Uysal (Dk. 82 Dorukhan Toköz), Ljajic (Dk. 72 Mensah), N'Koudou, Gökhan Töre

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 46 Ramazan Civelek), Paz, Kolovetsios, Aziz Eraltay, Attamah (Dk. 46 Emre Demir), Muhar, Lennon (Dk. 81 Sabovic), Alibec (Dk. 62 Melih Okutan), Pedro Henrique, İlhan Parlak (Dk. 75 Luckassen)

Goller: Dk. 4 Ghezzal (Penaltıdan), Dk. 13 ve 65 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 6 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 32 De Souza, Dk. 37 Rosier, Dk. 50 Necip Uysal, Dk. 88 Montero (Beşiktaş), Dk. 58 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor)