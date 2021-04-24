Ahmet Ağaoğlu, maçın ardından açıklamada bulundu.

"Sıkıntı vardı. Bizim enteresan alışkanlıklarımız var. Yönetime ilk geldiğimizde 26-27 direkten dönen top vardı. Geçen sene son dakikalarda kaybettiğimiz puanlar, bu sene de beraberlikler. Onu bugün kırdık. Hayırlı olsun."

Abdulkadir Parmak'ın kadro dışı bırakılması

Ağaoğlu, Abdulkadir Parmak'ın Galatasaray maçının ardından kadro dışı bırakılmasıyla ilgili olarak konuştu.

"Hocanın raporu ve talebi doğrultusunda bir ceza söz konusu. Galatasaray maçından sonraki davranışlarından dolayı verilen bir ceza. Bundan sonrası için ne tür bir tasarruf olur onu süreç gösterecek."

Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

"Anlaşma noktasına geldiğimiz 2-3 oyuncu ve temaslarımızın da devam ettiği 2-3 oyuncu var. Hazırlık kampı başlarken tam kadro olarak kampa başlamayı hedefliyoruz. Mevcut kadrodaki oyuncularımıza da teklifler var. Önce alacaklarımızı alalım sonra satacaklarımıza bakarız gibi bir düşüncemiz var. Stratejimiz bu yönde. Gidecek olan oyuncular tabii ki olacaktır. Önümüzdeki transferleri hazırlık kampının başına kadar bitirmemizdeki amaç, gidenin yerine alacağınız oyuncuda daha iyi hareket alanına sahip oluyorsunuz. Bu nedenle transfer çalışmalarını erken tamamlayıp daha sonra teklifleri değerlendireceğiz."