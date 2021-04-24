Galatasaray zirve takibini sürdürdü. Son haftalarda aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu.

Antalya Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında çok sayıda gol pozisyonu bulan konuk Galatasaray, Antalya kalecisi Boffin'i geçemedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Mustafa Muhamed filelerle buluşturdu.

Antalyaspor'da Lukas Podolski 59. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Kudriashov, hakeme itirazları nedeniyle çift sarı karttan kırmızı kart gördü.

Lige son haftalardaki kötü sonuçlarıyla şampiyonluk yarışında yara alan Galatasaray bu galibiyetle moral bularak 69 puana yükseldi.

Üst üste üçüncü yenilgisini alan Antalyaspor 42 puanda kaldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fredy'nin yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ömer Bayram'ın ortasında, arka direkte uygun pozisyonda topa yükselen Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, top kale direğinin üzerinden auta gitti.

13. dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

33. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Emre Kılınç'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Boffin'in eliyle müdahalesinin ardından direğe çarptı. Oyun alanına dönen top, savunma oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

41. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Ömer Bayram'ın sert vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

45+3. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Antalyasporlu defans oyuncusundan seken topu kale önünde Halil Dervişoğlu kontrol etti. Halil'in şutunda meşin yuvarlağı Boffin'in ayaklarıyla güçlükle kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

56. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ömer Bayram'ın sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle kurtardı.

59. dakikada Şener Özbayraklı ile girdiği ikili mücadele rakibine ayağı ile müdahale eden Podolski, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Arda Turan, topu kale önündeki Mustafa Muhammed'e çıkardı. Mustafa Muhammed'in bekletmeden vuruşunda, top direğe çarptıktan sonra kaleci Boffin'de kaldı.

70. dakikada Antalyasporlu Fredy'nin kaptırdığı top ile kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Muhammed'in sert şutunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

[Fotoğraf: AA]

71. dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Halil Dervişoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

GOL - 77. dakikada Galatasaray öne geçti. Şener'in sağ kanattan ortasında kale önünde topa bekletmeden sert vuran Mustafa Muhammed'in şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bahadır Öztürk (Dk. 45 Ali Eren İyican), Kudriashov, Naldo, Mert Yılmaz (Dk. 80 Nuri Şahin), Bünyamin Balcı, Amilton, Ufuk Akyol, Fredy, Serdar Gürler (Dk. 21 Orgill), Podolski

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Etebo (Dk. 90+3 Taylan Antalyalı), Emre Akbaba (Dk. 64 Mustafa Muhammed), Gedson Fernandes, Emre Kılınç (Dk. 64 Arda Turan), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 90+2 Oğulcan Çağlayan), Halil Dervişoğlu (Dk. 78 Babel)

Gol: Dk. 77 Mustafa Muhammed (Galatasaray)

Kırmızı kartlar: Dk. 59 Podolski, Kudriashov (maç bitiminde) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Mert Yılmaz, Dk 82 Nuri Şahin, Dk. 88 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 79 Arda Turan (Galatasaray)