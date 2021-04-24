Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
A Milli Takım 3 hazırlık maçı yapacak
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi oynayacağı 3'üncü hazırlık maçının tarihi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, 3 Haziran Perşembe günü Moldava ile karşılaşacak.
A Milliler, 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı Şenol Güneş
Sıradaki Haber
Liverpool galibiyeti 90+5'te kaçırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz