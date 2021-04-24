Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli takım, 3 Haziran Perşembe günü Moldava ile karşılaşacak.

A Milliler, 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Kuzey İrlanda ile iki hazırlık müsabakası daha oynayacak.