Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdullah Avcı'dan tek değişiklik
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Trabzonspor, geçen hafta 1-1 berabere kaldığı Galatasaray maçına göre tek değişiklikle sahaya çıktı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, kart cezalısı Yunan futbolcu Bakasetas'ın yerine Yusuf Sarı'yı ilk 11'de tercih etti. Geçen hafta kart cezası nedeniyle kadroda yer almayan genç oyuncu, ilk 11'de değerlendirildi.
Bordo-mavili takımda Bakasetas'ın yanı sıra, sakatlığı devam eden Yunus Mallı, kadroda bulunmadı.
Trabzonspor’da sezon başındaki hazırlık kampı sırasında sakatlanan ve tedavisinin ardından takımla çalışmalara başlayan Norveçli oyuncu Anders Trondsen de kadroya alınmadı.
Bordo-mavililer, Fatih Karagümrük maçına, Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme, Djaniny 11'i ile başladı.
Etiketler: Trabzonspor Abdullah Avcı
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