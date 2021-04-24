Ligde 5 hafta sonra kazanan Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

Trabzonspor'a 3 puanı getiren golleri 15. ve 65. dakikalarda Djaniny filelerle buluşturdu.

5 haftalık beraberlik serisine son vererek 17. galibiyetini alan Trabzonspor 63 puana yükseldi.

Ligde 5 maç sonra yenilen Fatih Karagümrük ise 50 puanda kaldı. İtalyan teknik adam Francesco Farioli göreve gelmesinin ardından ilk mağlubiyetini aldi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

[Fotoğraf: İHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.

8. dakikada Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.

11. dakikada Trabzonspor'un sağ köşe gönderi önünden kullandığı serbest vuruşta kale ağzında yaşanan karambolde Nwakaeme vurdu, savunmadan seken topa gerilerden gelen Berat vurdu. Kale ağzında Nwakaeme kafasıyla tamamlamak istedi, onun dokunuşunda savunmayı sıyıran top dışarı çıktı.

VAR SONRASI PENALTI - 13. dakikada Nwakaeme'nin kafa vuruşu sonrası Fatih'e çarpan topta penaltı itirazları vardı. Pozisyon VAR tarafından incelendi. VAR Hakemi Abdulkadir Bitigen'in uyarısıyla pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Nwakaeme'nin kafa vuruşunda topun Fatih Kuruçuk'un eline çarptığını belirledi ve penaltı kararı verdi.

GOL - 15. dakikada Djaniny penaltıda topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi, Trabzonspor'u öne geçirdi. 1-0

17. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.

36. dakikada Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.

37. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.

39. dakikada Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

52. dakikada Biglia'nın ara pasında sağ taraftan Serhat Ahmetoğlu, topu altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in önüne aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu, Uğurcan Çakır çıkardı.

55. dakikada Mevlüt Erdinç'in soldan ortasında, arka direkte Salibur'un gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelerek gol izni vermedi.

GOL - 65. dakikada Fatih Karagümrük savunmasındaki büyük hata sonrası araya giren Djaniny, kaleci Viviano'yu çalımlayıp topu boş ağlara yolladı. 2-0

67. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Viviano topu uzaklaştırdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Mehmet Cem Hanoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar (Dk. 46 Majid Hosseini), Hugo, Marlon, Berat Özdemir, Baker, Yusuf Sarı (Dk. 61 Flavio), Ekuban, Nwakaeme (Dk. 90+2 Safa Kınalı), Djaniny (Dk. 89 Abdülkadir Ömür)

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Zukanovic (Dk. 46 Gaston Campi), Jimmy Durmaz (Dk. 29 Ndao), Efe Tatlı, Biglia (Dk. 64 Andrea Bertolacci), Serhat Ahmetoğlu, Aksel Aktaş (Dk. 72 Jeremain Lens), Salibur, Mevlüt Erdinç (Dk. 64 Fabio Borini)

Goller: Dk. 15 ve 65 Djaniny (penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Marlon (Trabzonspor), Dk. 49 Gaston Campi, Dk. 70 Fatih Kuruçuk, Dk. 90+4 Borini (Fatih Karagümrük)