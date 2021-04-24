Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak süresiz kadro dışı
Trabzonspor, Abbdulkadir Parmak'a 125 bin TL para cezası verildiğini ve süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki oyuncu ile ilgili karar teknik heyetin talebi doğrultusunda, Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışları nedeniyle alındı.
"Profesyonel oyuncumuz Abdulkadir Parmak’ın Galatasaray maçındaki disiplinsiz davranışlarından dolayı teknik heyetin rapor ve talebi doğrultusunda Kulüp İç Disiplin Talimatı gereğince süresiz kadro dışı bırakılmasına ve 125.000.- TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
Kamuoyuna açıklama— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 24, 2021
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Etiketler: Trabzonspor
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