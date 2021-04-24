Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig'de dört maçın hakemleri açıklandı
Süper Lig'in 37. haftasında 25 Nisan Pazar günü yapılacak 4 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, haftanın son maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
13.30 Helenex Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya
16.00 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya
20.30 Fenerbahçe-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
Etiketler: Süper Lig
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