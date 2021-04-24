Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Beşiktaş'a Atiba Hutchinson şoku
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson şoku yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, adale ağrıları sebebiyle, akşam oynanacak maçın kadrosundan çıkartıldı.
Sakat ve cezalı isimlerin çokluğunda kadro kurmakta zorlanan Sergen Yalçın'a bir kötü haberde Atiba'dan geldi.
Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Cyle Larin'in ardından sakatlık yaşayan 6. futbolcu Atiba oldu.
Siyah-beyazlı ekipte, Kayserispor maçında Welinton da kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Beşiktaş, Kayserispor karşısına 7 futbolcusundan yoksun çıkacak.
Atiba Hutchinson’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/AV2507toqZ— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 24, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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