Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Mustafa Muhammed sevinci
Galatasaray Futbol Takımı'nda koronavirüs karantina süresi dolan Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed, Antalya kampına dahil edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Covid-19 karantina süresi tamamlanan ve bu sürede sonuncusu bu sabah yapılan üçüncü testi de negatif çıkan oyuncumuz Mustafa Muhammed, TFF ve Sağlık Bakanlığı ilgili yönergeleri doğrultusunda takımımızın Antalya kampına dahil edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında bu akşam saat 20.30'da başlayacak maçta Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Etiketler: Galatasaray
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