Denizli'de kazanan yok
Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor 1-1 berabere kaldı.
Düşme hattında yer alan Yukatel Denizlispor evindeki fırsatı tepki.
Sivasspor'un golünü 35. dakikada Olarenwaju Kayode attı. Denizlispor'un golünü 59. dakikada Mix Diskerud kaydetti.
Ligde galibiyet hasretini 8 maça çıkartan Denizlispor 28 puanl küme düşme hattında yer aldı.
Yenilmezlik serisini 14 maça yükselten Sivasspor ise puanını 52 yaptı.
Ligin ilk yarısında oynanan mücadele 2-2 sona ermişti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
8. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasının sağından kaleye çektiği şutta, topu kaleci Abdulkadir Sünger kontrol etti.
22. dakikada Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
24. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanan Rodallega'nın şutunda, barajın üstünden geçen topu kaleci kontrol etti.
GOL - 32. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yerden ortasında topu kontrol etmek isteyen kaleci Abdulkadir Sünger'in, elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı Kayode, filelerle buluşturdu. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasından sonra VAR'dan gelen uyarı ile hakem Hüseyin Göçek, pozisyonun gol olduğuna karar verdi. 0-1.
40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sagal'ın çaprazdan vuruşunda, topu kaleci kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
50. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un yaptığı ortada ceza sahası içinde topa yükselen Gradel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
C 59. dakikada Yukatel Denizlispor skorda eşitliği sağladı. Murawski'nin sağ kanattan ortasında altıpas üzerindeki Rodallega'nın şutunda top savunmadan döndü. Sol kanatta topu önünde bulan Diskerud, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1.
64. dakikada Kayode ile girdiği hava topunda ayağından sakatlanan Kubilay Aktaş, sedye ile saha dışına alındı.
71. dakikada Fabiano'nun ceza sahası dışından çektiği şutta, top yandan auta gitti.
76. dakikada Gradel'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Kayode'nun şutunda, topu kaleci kontrol etti.
90+6. dakikada Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil
Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Özer Özdemir, Fabiano, Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç (Dk. 67 Ayman Ben Mohamed), Kubilay Aktaş (Dk. 67 Hasan Ayaroğlu), Murawski, Bakalorz (Dk. 58 Diskerud), Sagal, Mesanovic (Dk. 62 Veton Tusha), Rodallega
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz (Dk. 84 Robin Yalçın), Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr (Dk. 90+3 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 66 Boyd), Gradel (Dk. 84 Felix), Kayode (Dk. 84 Kone)
Goller: Dk. 32 Kayode (Demir Grup Sivasspor), Dk. 59 Diskerud (Yukatel Denizlispor)
Sarı kart: Dk. 90+1 Claudemir (Demir Grup Sivasspor)