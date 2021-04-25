Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizlispor 8 maçtır kazanamıyor
Süper Lig'de, Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan son sıradaki Yukatel Denizlispor, ligde çıktığı son 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Ligde Demir Grup Sivasspor karşısında elde ettiği beraberlikle puanın 28'e çıkaran yeşil-siyahlı ekip, 37. hafta maçını bugün yapacak düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 8 puan gerisinde yer alıyor.
Son galibiyetini Yeni Malatyaspor karşısında alan Yukatel Denizlispor, daha sonra çıktığı 8 maçta 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Bu müsabakalarda 7 gol atan Denizli temsilcisi kalesinde 12 gol gördü.
Etiketler: Denizlispor Süper Lig
Son Haberler
- 12:36
- 12:11
- 12:09
- 12:01
- 11:48
Sıradaki Haber
Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen takım kalmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz