Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Adana Demirspor forması giyen savunma oyuncusu Samet Akaydın’ın transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 3,5+1 yıllığına renklerimize bağlanan Samet Akaydın'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullandı.

Fenerbahçe Kulübünden Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, Adana Demirspor Kulübüne 3,7 milyon avro bonservis ödeneceği bildirildi.

Selahattin Baki: "Jesus'un Türkiye Ligi’nden en çok istediği transferdi"

Samet Akaydın için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde hazır bulunan sarı-lacivertli kulübün yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, "Teknik Direktörümüz Jorge Jesus'un Türkiye Ligi’nden en çok istediği transferdi. Samet'i isteyen başka takımlar da vardı. Kendisi de Fenerbahçe’ye gelmek istediğini bize iletti. Nasıl bir karakter transfer ettiğimizi herkes görecek." ifadelerini kullandı.

İmzanın ardından duygularını dile getiren Samet ise "Fenerbahçe için savaşmaya, çubuklunun hakkını vermeye geldim. Taraftarlarımız, her zaman sahada savaşan bir Samet görecek. Haydi Fenerbahçe." şeklinde konuştu.

Sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samet Akaydın, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden de geçti.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Samet, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.