İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 79 kulüpten 334 sporcu katılıyor.

Organizasyonun ilk gününde klasik ve makaralı yayda sıralama atışları yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Alper Aytaçoğlu, okçuluğun son dönemde ilgi gören bir spor olduğunu söyledi. Aytaçoğlu, ülke bazında okçuluğun geliştiğini dile getirdi.

"Dünya genelinde artık Türkiye okçulukta çok önemli bir yerde. İleri seviyede performans gösteren sporculara sahibiz. Federasyonumuzun 2023 yılında gerçekleştirdiği ilk yarışma Salon Federasyon Kupası. 35 bölgeden 79 kulüpten 334 sporcumuz turnuvaya katıldı."

[Fotoğraf: AA]

Aytaçoğlu, Federasyon Kupası'nın, 13 Şubat'ta Samsun'da yapılacak Salon Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takımın belirlenmesi yönünde önemli olduğuna işaret etti.

"Federasyon Kupası, milli takımın seçilmesi ve sporcularımızın performansını gösteren son yarışma olduğu için bizim için önemli bir yarışma. Bu yarışma ile milli sporcularımızı belirleyeceğiz ve Avrupa Şampiyonası için çalışmaya devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA / Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Alper Aytaçoğlu]

Samsun'da 13 Ocak Cuma günü sona erecek organizasyonda yarın madalya atışları yapılacak.