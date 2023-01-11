Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin sezon sonuna kadar kiralandı.

Eyüpspor’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığımız Emeka Eze, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imzasını attı. pic.twitter.com/9zohmko13u — İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) January 11, 2023