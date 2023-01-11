Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbulspor Emeka Eze'yi kiraladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor, Nijeryalı futbolcu Emeka Friday Eze'yi kadrosuna dahil etti.
Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da forma giyen 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin sezon sonuna kadar kiralandı.
Eyüpspor’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardığımız Emeka Eze, Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini kulübümüze bağlayan sözleşmeye imzasını attı. pic.twitter.com/9zohmko13u— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) January 11, 2023
Etiketler: İstanbulspor Transfer Haberleri
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