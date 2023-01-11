Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı 45. Dakar Rallisi'nin 10. etabı, Haradh ile Shaybah şehirleri arasındaki 114 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Bahreyn Raid takımından Loeb, 1 saat 48 dakika 32 saniyelik derecesiyle üst üste üçüncü, kariyerindeki ise 20. etap zaferini yaşadı.

Etapta, Audi Sport takımından İsveçli Mattias Ekström, Loeb'in 3 dakika 4 saniye arkasından ikinci, Overdrive Racing takımının Brezilyalı sürücüsü Lucas Moraes ise liderin 5 dakika 22 saniye ardından üçüncü sırada yer aldı.

Dakar Rallisi'ni geçen yıl da dahil olmak üzere 4 defa kazanan Toyota Gazoo takımından Katarlı Nasser Al-Attiyah ise etabı 4. sırada tamamlayarak genel klasman liderliğini sürdürdü. Red Bull sporcusu Al-Attiyah ile en yakın takipçisi Moraes arasındaki fark ise 1 saat 21 dakika 34 saniye oldu.

Motosiklette Branch kazandı

Motosiklet kategorisinde Hero MotoSports takımı adına yarışan Ross Branch, etabı 1 saat 44 dakikada tamamlayarak birinciliğe ulaştı.

Botsvanalı sürücüyü, Monster Energy Honda ekibinden Fransız Adrien van Beveren 21 saniye, Güney Afrikalı Michael Docherty (HT Rally Raid Husqvarna) da 30 saniye geriden takip etti.

Genel klasmanda, Red Bull KTM Factory pilotu Arjantinli Kevin Benavides, toplam 35 saat 46 dakika 6 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı. Kevin Benavides'i, 1 dakika 29 saniye geriden ABD'li Skyler Howes, 2 dakika 10 saniye arkadan Avustralyalı Toby Price izledi.

Yarışta, 11. etap, yarın Shaybah ile Empty Quarter Marathon arasındaki 274 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek 2023 Dakar Rallisi, 15 Ocak'ta Dammam kentinde son bulacak.