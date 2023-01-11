Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba 16:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Okul sporları voleybol müsabakaları Erzincan'da başladı
[Fotograf: AA]
Okul Sporları Voleybol A Genç Kızlar ve Erkekler Grup Müsabakaları Erzincan'da başladı. Organizasyona 12 ilden kız ve erkek kategorilerinde 24 takım katılıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara, 12 ilden kız ve erkek kategorilerinde 24 takım katılıyor.
Müsabakalar, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu’nun da izlediği turnuvanın ilk gününde takımlar, birbirine üstünlük sağlamaya çalıştı.
Müsabakalar, 13 Ocak'ta sona erecek.
Son Haberler
- 17:08
- 17:05
- 16:56
- 16:52
- 16:50
Sıradaki Haber
Bakan Kasapoğlu antrenörlerle bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz